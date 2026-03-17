«Талалаеву нельзя идти к психотерапевту»: тренер о потасовке в игре «Балтика» — ЦСКА

Тренер Григорян считает, что Талалаеву нельзя идти к психотерапевту после стычки с Челестини

Российский тренер Александр Григорян в эфире «Коммент.Шоу» заявил, что его коллеге Андрею Талалаеву, возглавляющему калининградскую «Балтику», нельзя идти к психотерапевту после стычки в игре 21-го тура чемпионата России с московским ЦСКА.

«Вот в этом состоянии, в котором Андрей Викторович находится — в ресурсном состоянии — нельзя идти к психотерапевту. Потому что можно там остаться.

Вопрос в другом. Что как бы каждый по-разному может себя [вести]… Сергей Богданович [Семак] всегда находится в состоянии Христа. Но просто они разные», — сказал Григорян.

Игра между командами прошла в Калининграде и завершилась победой «Балтики» со счетом 1:0.

В концовке матча Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило футболиста московской команды Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился также наставник армейцев Фабио Челестини.

Оба главных тренера получили красные карточки.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) калининградский клуб поднялся на четвертое место, набрав 39 очков. Московская команда, наоборот, опустилась на пятую позицию, имея в активе 36 баллов. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар», который за 21 тур набрал 45 очков.

Ранее на стычку тренеров «Балтики» и ЦСКА отреагировал Валерий Карпин.