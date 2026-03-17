Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Ведут себя как флюгер»: экс-тренер сборной о бойкоте КМ тремя странами в случае допуска России

Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев отреагировал на новость о бойкоте Кубка мира-2028 Швецией, Чехией и Финляндией из-за возможного допуска россиян. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я думаю, что нам не стоит особенно обращать на это внимание. Вопрос будут решать организаторы турнира. Эти страны ведут себя как флюгер: сегодня говорят одно, а завтра придет папочка — скажет, и все будет по‑другому», — сказал Плющев.

Матчи Кубка мира пройдут в Канаде и Чехии в 2028 году.
По словам комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Бэттмана, решение об участии России в турнире пока не принято.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной от международных соревнований.

Весной 2022 года IIHF приняла решение отстранить
российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее в НХЛ ответили на вопрос об участии России в Кубке мира 2028 года.

 
Теперь вы знаете
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!