«Ведут себя как флюгер»: экс-тренер сборной о бойкоте КМ тремя странами в случае допуска России

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев отреагировал на новость о бойкоте Кубка мира-2028 Швецией, Чехией и Финляндией из-за возможного допуска россиян. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я думаю, что нам не стоит особенно обращать на это внимание. Вопрос будут решать организаторы турнира. Эти страны ведут себя как флюгер: сегодня говорят одно, а завтра придет папочка — скажет, и все будет по‑другому», — сказал Плющев.

Матчи Кубка мира пройдут в Канаде и Чехии в 2028 году.

По словам комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Бэттмана, решение об участии России в турнире пока не принято.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной от международных соревнований.

Весной 2022 года IIHF приняла решение отстранить

российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.



