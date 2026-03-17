Три сборные будут бойкотировать Кубок мира-2028 в случае допуска России

Швеция, Финляндия и Чехия не хотят играть с Россией на Кубке мира 2028 года
Jeppe Gustafsson/Shutterstock/FOTODOM

борные Швеции, Финляндии и Чехии по хоккею откажутся от игры на Кубке мира 2028 года, если до турнира допустят Россию. Об этом сообщает iDNES.cz.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) знает о позиции европейских стран.

Матчи Кубка мира пройдут в Канаде и Чехии в 2028 году. Прага и Калгари примут игры группового этапа и по одной встрече плей-офф, а решающие матчи пройдут в Эдмонтоне.
По словам комиссионера НХЛ Гэри Бэттмана, решение об участии России в турнире пока не принято.

21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной от международных соревнований.

Весной 2022 года IIHF приняла решение отстранить
российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года, а также пропустили олимпийский турнир-2026.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что мирового хоккея без России не существует.

 
Теперь вы знаете
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
