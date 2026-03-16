Американский журналист заявил, что ждет россиян на ОИ-2028 с флагом и гимном

Американский журналист Алан Абрахамсон заявил, что ожидает допуска россиян на Олимпийские игры 2028 года с флагом и гимном.

Его слова передает «Матч ТВ».

«Успешное — иначе и не скажешь — возвращение россиян на Паралимпийские игры почти наверняка предвещает не только то, что вероятно, но и то, что, несомненно, должно произойти далее. Предположительно, если не вероятно, уже на следующих Играх в Лос‑Анджелесе в 2028 году. Совершенно очевидно, что закладывается основа для возвращения России на Игры 2028 года», — сказал Абрахамсон.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов.

XXV зимние Олимпийские игры прошли в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. В соревнованиях приняли участие 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Единственную медаль сборной завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, ставший вторым.

Ранее латвийская саночница назвала неправильным допуск россиян на международную арену.