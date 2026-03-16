«Вам самим не смешно?» Плющенко раскритиковал штаб Тутберидзе из-за перехода Сарновских

Александр Вильф/РИА Новости

Тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в Telegram-канале обратился к штабу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе после перехода к ней фигуристов Никиты и Софии Сарновских.

«Коллеги, вам самим не смешно? В следующий раз, когда вы захотите переманить моего очередного спортсмена, пожалуйста, не обещайте им «компоненты» и «места в сборной». Компоненты нужно еще накатать, а места в сборной как минимум — заслужить. По крайней мере, если мы с вами за честный спорт и честную профессиональную конкуренцию», — написал Плющенко.

Об уходе Сарновских из академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко стало известно 10 марта. Оба спортсмена обратились к бывшему тренерскому штабу в социальных сетях с благодарностями. Они продолжат карьеру у Этери Тутберидзе.

18-летний Сарновский — чемпион России по прыжкам 2026 года, победитель первенства России старшего возраста (2025), серебряный призер Российско-китайских молодежных игр (2025) и победитель этапов юниорского Гран-при России. В свой первый взрослый сезон (2025/26) на этапах Гран-при России он занял седьмое место в Москве и четвертое в Омске, а на декабрьском чемпионате страны стал 11-м.

13-летняя Сарновская на первенстве России стала десятой. Для нее сезон-2025/26 стал дебютным на юниорском уровне.

Ранее Тутберидзе рассказала, что узнала об уходе Сарновских из академии «Ангелы Плющенко» из новостей.

 
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
