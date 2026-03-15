Еще две футболистки сборной Ирана решили вернуться в страну из Австралии

Две футболистки иранской сборной решили вернуться в страну из Австралии

Две футболистки и одна сотрудница женской сборной Ирана, получившие убежище в Австралии, решили вернуться в страну, передает ESPN.

«Они приняли решение присоединиться к остальной команде и отправиться обратно в Иран. Когда они сообщили об этом австралийским властям, им неоднократно предлагали обсудить варианты», — заявил министр внутренних дел Австралии Тони Берк.

Женская сборная Ирана по футболу оказалась в центре скандала после отказа исполнять государственный гимн перед матчем Кубка Азии против Южной Кореи. Инцидент произошел на фоне авиаударов США и Израиля по Ирану. Молчание спортсменок во время гимна вызвало резкую критику на родине: комментатор иранского телевидения Мохаммед Реза Шахбази назвал произошедшее «вершиной бесчестия», а самих футболисток — «предательницами военного времени». В Иране подобные действия могут быть приравнены к госизмене.



Ранее футболистки сборной Ирана, не просившие убежища в Австралии, отправились на родину.