Сафонов объяснил свою реакцию после отбитого пенальти в матче Лиги 1

Сафонов об удивлении на отбитый пенальти в матче Лиги 1: это моя работа

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матей Сафонов прокомментировал свою реакцию после отраженного пенальти в матче с «Страсбургом». Его слова передает Footmercato.

«Это была моя работа, я должен был отразить удар», — заявил Сафонов.

На 20-й минуте встречи 20-го тура Лиги 1 Сафонов отбил одиннадцатиметровый удар Хоакина Паникелли. Российский футболист не стал бурно отмечать и отреагировал удивленным выражением лица.

Этот сейв стал для Сафонова первым отраженным пенальти в основное время с момента перехода в ПСЖ. Всего в текущем сезоне футболист уже пять раз справлялся с пенальти, что является лучшим показателем среди голкиперов топ-5 европейских лиг.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

«ПСЖ» с 48 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбур» с 30 очками занимает седьмую позицию.

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд.

