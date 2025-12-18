Мостовой об отбитых пенальти Сафоновым: даже беременная справится

Мостовой о Сафонове: игроки «Фламенго» пробили так, что даже беременная отобьет

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на четыре сэйва вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в серии послематчевых пенальти с бразильским «Фламенго», заявив, что с такими ударами справится даже беременная, передает «Спорт-Экспресс».

«Хорошо, что так сложилось, и Матвей отбил четыре пенальти подряд. Понятно, что игроки «Фламенго» пробили так, что даже беременная отобьет, но это не важно. Матвей цепляется за свой шанс, молодец». — сказал Мостовой.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов – первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

