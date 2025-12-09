Булыкин: Алонсо в Леверкузене, наверное, поставили памятник

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо достоин уважения, несмотря на то, как команда сыграет в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити». Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нападающий сборной России и леверкузенского «Байера» Дмитрий Булыкин.

«Учитывая, сколько у «Реала» травмированных игроков, результат матча с «Манчестер Сити» будет не лучшим. Будем наблюдать за ситуацией. Мне Алонсо очень нравится как минимум за то, что он сделал в Леверкузене, где, наверное, ему поставили памятник. Он заслуживает хороших слов», — заявил Булыкин.

«Реал» и «Манчестер Сити» встретятся на «Сантьяго Бернабеу» в среду, 10 декабря. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Испанские СМИ сообщали, что Алонсо близок к отставке и на это может повлиять результат игры с «горожанами». Сам специалист заявил, что готов ко всему.

«Все, на чем мы сейчас сосредоточены, это матч с «Манчестер Сити». В футболе все может быстро измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Поддерживает ли меня команда? Да», — цитирует специалиста Mundo Deportivo.

Ранее Булыкин заявил, что СМИ бегут впереди паровоза, говоря об увольнении Алонсо.