Медведева рассказала, как родители избивали детей за недоработку на тренировках

Медведева рассказала, как мамы били дочек-фигуристок за недоработку на льду
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в шоу «Каток» рассказала, что была свидетелем жестокого обращения некоторых родителей со своими детьми во время тренировок в группе Этери Тутберидзе.

«На моих глазах происходили вещи, из-за которых родители были, можно сказать, жестокие. Я видела, как мамы били своих дочек. При этом мы были маленькие, нам было там 10-11 лет», — рассказала Медведева.

По словам фигуристки, тренер Этери Тутберидзе приглашала родителей на лед, чтобы лично показать им, в чем дети не дорабатывают.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Плющенко заявил, что нужды красть избитую матерью фигуристку Костылеву не было.

