«У этих людей нет достоинства»: украинский лыжник о допуске россиян на турниры

Украинский лыжник Дмитрий Романченко признался, что был разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS) встать на сторону России в вопросе допуска спортсменов на международные турниры. Его слова приводит VG.

«На мой взгляд, всем российским и белорусским спортсменам должно быть отказано в участии в Олимпийских играх и международных соревнованиях. Я считаю, что у этих людей нет никакого достоинства. Они не прилагают никаких усилий для создания мирного сообщества», — заявил он.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее стало известно, что за провокацию в адрес российских лыжников на международном старте могут наказать.