«Жестковато»: российская биатлонистка о наказании Большунова

Российская биатлонистка Анастасия Халили высказалась об инциденте между Александром Большуновым и Александром Бакуровым, назвав сложившуюся ситуацию сложной. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Жетсковато, наверное. И Сашу Бакурова жалко, что он пропускает старты, и Большунова тоже. Сложная ситуация», — заявила Халили.

29 ноября Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта на первом этапе Кубка России. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу. Из-за повреждения он пока не может выходить на старты.

Большунов принес Бакурову свои извинения, однако также обвинил соперника в симуляции травмы. Большунов не сможет принимать участие в гонках, пока не восстановится Бакуров.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Большунов обвинил своих соперников в нечестной борьбе и создании помех.