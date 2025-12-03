Две голевые передачи Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Лос-Анджелесом»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» обыграл «Лос-Анджелес».

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счет две голевые передачи. В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает третье место, набрав 34 очка. «Лос-Анджелес» идет на шестом месте в Западной конференции, имея в активе 31 балл.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Сан-Хосе». Встреча состоится 4 декабря.

Ранее Овечкин стал 11-м игроком НХЛ по важному статистическому показателю.