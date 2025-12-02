На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мэр норвежского города: надеюсь, мы не увидим российских лыжников у себя

Мэр норвежского Тронхейма Ранум: надеюсь, мы не увидим российских лыжников
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Мэр норвежского Тронхейма Кент Ранум выступил против участия россиян на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в норвежском городе с 5 по 7 декабря, передает NRK .

«Надеюсь, россиян не будет здесь на старте в эти выходные. Я считаю совершенно неправильным, что российским спортсменам разрешают участвовать в международных соревнования, пока продолжаются боевые действия на Украине», — сказал Ранум.

2 декабря 2025 года Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по вопросу допуска российских лыжников на международную арену.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Ранее в Норвегии отреагировали на решение CAS по российским лыжникам.

