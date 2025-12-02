На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чемпиону мира в составе сборной Италии предлагали возглавить московский футбольный клуб

Global Look Press

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков прокомментировал шуточную публикацию в своих соцсетях, в которой он заявил, что договорился с экс-игроком сборной Италии Андреа Пирло о работе в московском «Спартаке», передает Sport24.

«Пирло знает про «Спартак» — про команду и фанатов. У Пирло были предложения от других московских клубов, поэтому и о них он знает. Но не буду разглашать тайны», — сказал Глушаков.

В матче 17-го тура национального первенства «Спартак» на выезде потерпел поражение от калининградской «Балтики» со счетом 0:1. До этого «Спартак» одержал четыре победы подряд: две — в Кубке России над московским «Локомотивом» (3:1 и 3:2), еще две— в РПЛ над «Ахматом» (2:1) и ЦСКА (1:0).

В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестой позиции, набрав 28 баллов. В 18-м туре национального первенства, который станет заключительным в 2025 году, «Спартак» 6 декабря сыграет дома с московским «Динамо», встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее Александр Мостовой назвал место «Спартака» по итогам РПЛ.

