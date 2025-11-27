На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«ПСЖ» обыграл «Тоттенхэм» в матче с восемью забитыми мячами

«ПСЖ» со счетом 5:3 обыграл «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов
IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press

В матче общего этапа Лиги чемпионов французский «ПСЖ» обыграл английский «Тоттенхэм».

Встреча, которая прошла в Париже, завершилась со счетом 5:3

Счет в матче на 35-й минуте открыл игрок «Тоттенхэма» Ришарлисон. Еще до перерыва счет сравнял Витинья. Рандаль Коло Муани вновь вывел «Тоттенхэм» вперед на 50-й минуте, но почти сразу Витинья сделал счет 2:2. Фабиан Руис вывел парижан вперед на 60-й минуте, а Вильям Пачо удвоил преимущество «ПСЖ». Коло Муани отыграл один мяч, но Витинья ударом с пенальти установил окончательный счет игры.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» занимает второе место, набрав 12 очков. В активе «Тоттенхэма» восемь баллов и 16-е место.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

