«Мы сотворили историю»: Махачев о завоевании второго титула в UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев на своей странице в социальных сетях опубликовал пост после победы над австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Сегодня мы сотворили историю. Вся тяжелая работа полностью окупилась. Спасибо всем, кто болел и переживал за нас — мы едем домой с поясами!» — написал он.

Утром 16 ноября по московскому времени Махачев на турнире UFC 322 в пяти раундах одолел Маддалену и забрал у него титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

