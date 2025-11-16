Карпин не считает 2025 год самым трудным в своей тренерской работе

Карпин заявил, что 2025 год не был самым сложным в его карьере

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что текущий год не был для него самым сложным, несмотря на активную работу в двух командах и напряженный игровой график, передает РИА Новости.

«Конкретно этот год не был самым сложным. Март, апрель, май — был без клуба. В марте и июне были два сбора сборной», — пояснил Карпин.

В 2025 году тренер провел 43 матча, включая игры со сборной России и московским «Динамо», которое он возглавил летом после ухода из «Ростова». До конца года предстоит провести еще четыре встречи в чемпионате России.

Накануне сборная России проиграла чилийцам. Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2. Счет в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте, второй гол чилийской команды оформил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте.

Эта встреча стала второй для подопечных Валерия Карпина. 12 ноября в Санкт-Петербурге они встречались с еще одной командой из Южной Америки — Перу. То противостояние завершилось вничью — 1:1.

Ранее тренер Сергей Балахнин заявил, что без официальных игр Карпин деградирует.