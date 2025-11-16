«Как финал чемпионата мира»: озвучена главная претензия к Карпину

Бывший футболист сборной России Владимир Быстро заявил, что в условиях отстранения от международных турниров главный тренер национальной команды Валерий Карпин должен серьезнее относиться к товарищеским матчам. Его слова приводит Sport24.

«Тренер сборной должен относиться к товарищеским матчам, как к финалу чемпионата мира, и играть основным составом. Нужно наигрывать костяк команды, которую, дай бог, в следующем году допустят к отборам. Если потом что-то пойдет не так, нам будут рассказывать, что команда не сыгралась?», — заявил он.

15 ноября сборная России проиграла команде Чили. Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 0:2. Счет в матче открыл Гонсало Тапия на 37-й минуте, второй гол чилийской команды оформил Бен Бреретон Диас на 76-й минуте.

12 ноября в рамках ноябрьского сбора российские футболисты сыграли вничью с командой Перу — 1:1. Российская команда после матча с Чили завершила ноябрьский сбор, этот матч стал для подопечных Валерия Карпина последним в 2025 году.

Ранее в Чили резко высказались о России на Кубке Америки.