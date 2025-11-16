На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гол и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения от «Нью-Джерси»

«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ, на счету Овечкина гол и передача
true
true
true
close
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в столице США завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2.

В основном времени матча шайбы забрасывали российские хоккеисты Арсений Грицюк («Нью-Джерси») и Александр Овечкин («Вашингтон»). Победный буллит реализовал Шимон Немец. Для «Вашингтона» это уже восьмое поражение в десяти последних матчах.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в 18 матчах сезона набрал 14 очков (5 голов и 9 передач).

Игра с «Нью-Джерси» стала для Овечкина пятой в этом сезоне, где он набрал не менее двух очков. В текущем матче на его счету оказались гол, голевая передача и четыре броска в створ ворот.

«Нью-Джерси» одержал четвертую победу в пяти последних играх, укрепив свои позиции в турнирной таблице чемпионата НХЛ

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее в честь Овечкина предложили сделать купюру.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами