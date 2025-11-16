Гол и передача Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения от «Нью-Джерси»

«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ, на счету Овечкина гол и передача

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в столице США завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2.

В основном времени матча шайбы забрасывали российские хоккеисты Арсений Грицюк («Нью-Джерси») и Александр Овечкин («Вашингтон»). Победный буллит реализовал Шимон Немец. Для «Вашингтона» это уже восьмое поражение в десяти последних матчах.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в 18 матчах сезона набрал 14 очков (5 голов и 9 передач).

Игра с «Нью-Джерси» стала для Овечкина пятой в этом сезоне, где он набрал не менее двух очков. В текущем матче на его счету оказались гол, голевая передача и четыре броска в створ ворот.

«Нью-Джерси» одержал четвертую победу в пяти последних играх, укрепив свои позиции в турнирной таблице чемпионата НХЛ

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

