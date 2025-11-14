Экс-нападающий ЦСКА и «Спартака» рассказал, повлиял ли газон на результат сборной России

Знаменитый в прошлом отечественный нападающий Валерий Масалитин, во время профессиональной карьеры выступавший за московские ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал ничью сборной России в товарищеском матче с национальной командой Перу – 1:1.

«В принципе, в первом тайме играли более-менее хорошо, мяч держался, какие-то пытались комбинации разыгрывать. Ну, понятно, что поле не позволяло до логического завершения довести все. Ну, да, не было остроты, но движение было у них, и понятно, что и мотивация была себя проявить, вот, отсюда и карточки эти повылазили наши – ни в чем не уступить. Настрой был хороший, понятно, что сыгранности не хватало, понятно, что тонкости не хватало в первом тайме, но во втором тайме уже где-то мы подсели, начали на контратаках играть, вот, они почувствовали свою уверенность, мелкий средний пас, вот то, что они могут. И в конце, естественно, этот чудо-удар, который никто не ждал оттуда. Ну пробил и пробил. Удачно сложилось. Поехали ноги у Сафонова», — отметил Масалитин.

Сборная России вела после первого тайма в Санкт-Петербурге благодаря голу Александра Головина, но во второй половине игры ошибка голкипера Матвея Сафонова, пропустившего дальний удар, свела матч к ничейному исходу.

