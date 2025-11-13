Сафонов покинул расположение сборной России

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов не полетел со сборной России в Сочи на товарищеский матч против сборной Чили, сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).

Сафонов не был включен в заявку на игру с Чили, которая состоится 15 ноября. В расположении сборной остались 27 футболистов.

12 ноября Россия сыграла вничью с Перу. Сафонов провел на поле все 90 минут. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» (домашний стадион «Зенита»), завершилась с результатом 1:1. Первый гол в матче оформил Александр Головин на 18-й минуте игры, его ассистентом выступил Алексей Миранчук. Перуанская команда отыгралась на 82-й минуте, мяч забил Алекс Валера.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Валерий Карпин выразил недовольство из-за ничьей в матче России и Перу.