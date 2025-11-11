Почетный президент РФС назвал проблему «Динамо»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) заявил, что у московского «Динамо» есть проблемы в обороне, передает Vprognoze.ru.

«Несыгранные защитники, вы посмотрите, как центральные «Динамо» не могут с одним форвардом справиться. Это говорит о том, что есть, проблемы. Другое дело, большого набора футболистов у Карпина нет», — сказал Колосков.

В 15-м туре чемпионата России «Динамо» дома уступило «Акрону» из Тольятти. Встреча, которая прошла в Москве 8 ноября, завершилась со счетом 1:2.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 81-й минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года. Он также продолжает тренировать сборную России. В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает восьмое место, набрав 17 очков.

Ранее легенда московского ЦСКА заявил, что у «Динамо» несовместимость с Карпиным.