«Станкович притягивает негатив»: российский тренер о проблемах «Спартака»

Тренер Балахнин: Станкович заведен, он притягивает негатив к «Спартаку»
Александр Вильф/РИА Новости

Российский тренер Сергей Балахнин связал проблемы московского «Спартака» с заведенным состоянием главного тренера команды Деяна Станковича. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Это следствие предыдущих неудачных результатов. Тренер уже заведен. Конечно, все это плохо, потому что он мешает и себе, и команде. Станкович притягивает к клубу негатив. Ну а «Спартак» молодец, что смог выиграть у «Ахмата». Ребята выглядели достойно, доминировали, показали качественный футбол, и победили по делу», — отметил он.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. После матча Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидируют в РПЛ «Краснодар» и ЦСКА, набравшие 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее Юрий Семин дал совет тренеру «Спартака» Станковичу.

Футбол. Чемпионат России
