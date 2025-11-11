«Факиры на час»: Роднина о современном женском фигурном катании

Чемпионка ОИ Роднина: у нас в женском катании «факиры на час»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поддержала поднятие возрастного ценза в женском фигурном катании. Ее слова приводит kp.ru.

«Да, у нас в женском катании «факиры на час». Да, девочки кричат и шумят, журналистов стало много молодых, они с восторгом пишут о женском одиночном катании. Все остальное забыто», — заявила она.

Сейчас возрастной ценз в женском одиночном катании составляет 17 лет.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

