Футболист «Крыльев Советов» о ничьей с «Зенитом»: мы могли победить

Игрок «Крыльев Советов» Бабкин: есть осадок от ничьей с «Зенитом»

Футболист самарских «Крыльев Советов» Сергей Бабкин заявил, что он недоволен ничейным результатом матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», передает «Чемпионат».

«Понимали, что «Зенит» будет владеть мячом. Наша задача была просто перекрывать зоны, быть компактными, что у нас и получилось. Заслуженный результат. Но, конечно, есть небольшой осадок, могли даже выигрывать», — сказал Бабкин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыла самарская команда, на 50-й минуте отличился Фернандо Костанца. «Зенит» сравнял через шесть минут благодаря голу Максима Глушенкова.

В турнирной таблице национального первенства после 14 туров «Зенит» расположился на третьей строчке, набрав 30 очков. Самарская команда идет на 13-й позиции, имея в активе 14 баллов.

