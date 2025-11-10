На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аршавин пошутил, что статистику «Спартака» не стоит показывать министру спорта

Аршавин о голах «Спартака»: не показывайте статистику Дегтяреву
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на информацию о том, что российские футболисты «Спартака» ни разу не отличились в первом круге Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«В атаке практически никто из русских не играет. Не показывайте нашему министру спорта эту статистику. Мог бы какой-нибудь защитник забить? Там тоже нет русских», — сказал Аршавин.

Все 24 гола команды принадлежат иностранным футболистам, российские игроки же не отличились ни разу.

Московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На 36-й минуте Пабло Солари открыл счет, а на 52-й минуте оформил дубль.

У «Локомотива» российские футболисты забили 30 из 31 гола, у ЦСКА — 22 из 26 голов, у «Зенита» — 18 из 29 мячей.

Ранее комментатор «Матч ТВ» дал совет тренеру «Спартака».

Футбол. Чемпионат России
