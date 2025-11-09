Чемпионат России по маунтинбайку пройдет в Краснодарском крае

В Краснодарском крае состоится чемпионат России по маунтинбайку в гонке в гору

Чемпионат и первенство России по маунтинбайку в гонке в гору состоится в Краснодарском крае в селе Архипо-Осиповка. Об этом сообщает пресс-служба Федерации велоспорта России.

Турнир стартует 11 ноября. На старт выйдут ведущие спортсмены страны: чемпионка России 2024 года Алина Карлова, бронзовый призер чемпионата России 2025 года в олимпийском кросс-кантри Илья Лужбин.

«В этот вторник мы определим горного короля среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок. Несмотря на всю простоту данной дисциплины, претенденты на победу должны продемонстрировать как отменную функциональную готовность, так и высокий уровень владения велосипедом», — рассказал главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин.

Маунтинбайк — вид велосипедного спорта, включающий езду на велосипеде по бездорожью, обычно по пересеченной местности с помощью специального оборудованного горного или гибридного дорожного велосипеда. Самостоятельным видом спорта маунтинбайк стал в 1940-х годах, а первый чемпионат прошел в 1950 году.

Ранее россиянин одержал победу в двухдневной велогонке.