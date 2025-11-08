Футболист «Спартака» рассказал, какое место занимала бы команда в чемпионате Франции

Футболист «Спартака» Ву: в чемпионате Франции мы были бы в топ-10

Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву заявил, что команда занимала бы в чемпионате Франции место в топ-10, передает Sport24.

«Футбол в РПЛ и Лиге 1 отличается, но думаю, что если бы «Спартак» выступал во французском чемпионате, то был бы в топ-10», — сказал Ву.

Во французских лигах футболист играл за «Нанси», «Ланс» и «Ренн». К российскому клубу он присоединился в сентябре 2025 года. За это время он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Контракт с Ву заключен до лета 2029 года.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над московским «Локомотивом» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков. «Спартак» идет шестым (22 балла).

