«Лучше, чем во Франции»: камерунский игрок «Спартака» о РПЛ

Игрок «Спартака» Ву: физическая составляющая в России даже лучше, чем во Франции

Камерунский защитник московского «Спартака» Кристофер Ву раскрыл, в чем Российская премьер-лига (РПЛ) превосходит чемпионат Франции. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Физическая составляющая в России даже лучше, чем во Франции. Здесь мы много боремся, но тактически всё‑таки французский чемпионат сильнее», — заявил Ву.

Во французских лигах футболист играл за «Нанси», «Ланс» и «Ренн». К российскому клубу он присоединился в сентябре 2025 года. За это время он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Контракт с Ву заключен до лета 2029 года.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над московским «Локомотивом» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков. «Спартак» идет шестым (22 балла).

