Легенда «Спартака» рассказал, кто является фаворитом в матче «Спартак» — «Локомотив»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что столичный «Локомотив» будет фаворитом первого матча 1/4 финала пути РПЛ Кубка России против красно-белых, если красно-зеленые будут играть основными футболистами.

«Спартак» может сыграть и основным составом в Кубке с «Локомотивом». Станкович любит играть основой два матча в неделю. Возможно, будут точечные изменения. «Локомотив» будет играть в первом матче смешаным составом, а во втором матче составы будут уже учитывая результат первой игры. Кого можно назвать фаворитом? Все зависит от того, кто будет играть на поле. Если команды сыграют основами, то многие будут склоняться к тому, что у «Локомотива» больше шансов», — сказал Масалитин.

Первая встреча состоится на стадионе «Спартака» 6 ноября. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 26 ноября.

