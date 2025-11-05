На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда «Спартака» рассказал, кто является фаворитом в матче «Спартак» — «Локомотив»

Футболист Масалитин: «Спартак» может сыграть с «Локомотивом» основным составом
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что столичный «Локомотив» будет фаворитом первого матча 1/4 финала пути РПЛ Кубка России против красно-белых, если красно-зеленые будут играть основными футболистами.

«Спартак» может сыграть и основным составом в Кубке с «Локомотивом». Станкович любит играть основой два матча в неделю. Возможно, будут точечные изменения. «Локомотив» будет играть в первом матче смешаным составом, а во втором матче составы будут уже учитывая результат первой игры. Кого можно назвать фаворитом? Все зависит от того, кто будет играть на поле. Если команды сыграют основами, то многие будут склоняться к тому, что у «Локомотива» больше шансов», — сказал Масалитин.

Первая встреча состоится на стадионе «Спартака» 6 ноября. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 26 ноября.

Ранее экс-футболист «Спартака» рассказал, кому из игроков угрожали пистолетом.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами