Овечкин раскрыл, думает ли о приближении к исторической отметке по голам в НХЛ

Овечкин признал, что думает об отметке 900 голов в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что думает о приближении к отметке в 900 голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит официальный аккаунт клуба в социальной сети X.

«Не нужно слишком переживать. Иначе сам начнешь на себя давить», — добавил он.

В ночь на 2 ноября «Вашингтон» на выезде проиграл «Баффало Сэйрбз» — 3:4. Основное время завершилось ос счетом 3:3, исход матча решился в серии послематчевых буллитов. Овечкин не сумел отличиться результативными действиями по ходу игры, а также не реализовал свой буллит.

Безголевая серия хоккеиста достигла уже четырех матчей. В первых 12 играх регулярного чемпионата Овечкин смог забросить всего две шайбы, а за всю карьеру у него их 899, и следующий гол для нападающего должен стать юбилейным. Овечкин продолжает погоню за рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ с учетом плей-офф: на счету россиянина 976 (899+77), в активе Гретцки 1016 голов (894+122).

В следующем матче «Вашингтон» сыграет на домашней арене 6 ноября с «Сент-Луис Блюз». Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит 3:30 по московскому времени.

Ранее в «Вашингтоне» сделали заявление о проблемах Овечкина.