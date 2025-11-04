Роналду иронично ответил на вопрос, стал ли он миллиардером

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду с иронией ответил на вопрос журналиста Пирса Моргана о своих финансах. Эпизод, вошедший в анонс интервью, был опубликован на YouTube-канале Роналду.

Морган спросил футболиста, стал ли он миллиардером на прошлой неделе. Вопрос был связан с информацией издания Bloomberg, опубликованной в октябре. Согласно материалу, Роналду стал первым футболистом-миллиардером. Его состояние было оценено в $ 1,4 млрд.

«Нет, это неправда. Я стал миллиардером несколько лет назад», — ответил Роналду.

В минувшем сезоне Роналду отметился 35 забитыми мячами и четырьмя голевыми пасами в 41 матче за «Аль-Наср» во всех турнирах. В текущем сезоне саудовский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 15 очков в пяти встречах.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

