Британского спортсмена отстранили за публикацию секс-видео из самолета

Британского каноиста Куртса Адамса Розенталса отстранили за то, что он опубликовал видео сексуального характера, передает The Telegraph.

На видео запечатлено, как Розенталс совершает половой акт в самолете. Каноиста обвинили в нарушениях кодекса поведения спортсмена и соглашения со спортсменами — членами сборной Великобритании и Paddle UK.

Розенталс заявил, что хотел набрать подписчиков, чтобы оплатить себе поездку на Олимпиаду. Он отметил, что этого видео и не было бы, если бы «спортсмены получали надлежащее финансирование».

