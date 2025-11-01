На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британского спортсмена отстранили за публикацию секс-видео из самолета

Британского каноиста Розенталса отстранили за публикацию секс-видео из самолета
KurtsAdams/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британского каноиста Куртса Адамса Розенталса отстранили за то, что он опубликовал видео сексуального характера, передает The Telegraph.

На видео запечатлено, как Розенталс совершает половой акт в самолете. Каноиста обвинили в нарушениях кодекса поведения спортсмена и соглашения со спортсменами — членами сборной Великобритании и Paddle UK.

Розенталс заявил, что хотел набрать подписчиков, чтобы оплатить себе поездку на Олимпиаду. Он отметил, что этого видео и не было бы, если бы «спортсмены получали надлежащее финансирование».

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее российский фигурист высказался против трансляции Олимпиады-2026 в России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
