«На что способны перед лидером»: Булыкин сравнил «Спартак» и «Локомотив»

Бывший нападающий московских «Локомотива», «Динамо», известных зарубежных клубов и сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об одном из центральных матчей 14-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Спартаком», сравнив эту встречу с другим важным матчем тура, в котором «Зенит» примет «Локомотив».

«Думаю, у «Спартака» будет такая же проверка, как и у «Локомотива», на что они способны перед лидером и мощной командой. Здесь «Спартак» играет против чемпиона, и надо показывать. Думаю, что это важная игра для команды и тренерского штаба. В случае плохого результата будут сделаны какие-то выводы. Посмотрим, как у «Спартака» получится сыграть с «Краснодаром». По составу, конечно, они могут сделать сюрприз и хорошо сыграть, но получится ли у них это, узнаем в выходные», — подчеркнул Булыкин.

«Краснодар» лидирует в Российской премьер-лиге, набрав 29 очков после 13-ти туров, в то время как «Спартак» под руководством Деяна Станковича занимает шестое место с 22 баллами.

