«Надо видеть плюсы»: Тарасова о том, что организаторы ОИ-26 удалили фото Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об удалении фотографии Камилы Валиевой из поста организаторов Олимпиады-2026 и призвала искать позитив в сложившейся ситуации. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я бы порадовалась за то, что они разместили ее. Во всяком случае они знают и понимают, что она — лучшая. Здесь надо видеть больше плюсов, а то один негатив. Они показали, кто является лучшим. А то что они сняли фотографию — уже другая история», — сказала Тарасова.

Снимок был выложен 25 октября. Российская спортсменка попала в подборку кадров, опубликованных в рамках празднования Всемирного дня пасты 25 октября, где макаронные изделия ассоциировались с различными олимпийскими дисциплинами. Валиеву в нем сравнили с фузилли (классические итальянские макаронные изделия в виде спирали из твердых сортов пшеницы).

Во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине появилась информация о допинге Валиевой.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

19-летняя Валиева имела право возобновить тренировки с 25 октября. Она тренируется в академии Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. Прежде фигуристка занималась в группе Этери Тутберидзе. Дисквалификация Валиевой завершится 25 декабря 2025 года.

Ранее Татьяна Навка заявила о возвращении Валиевой на международную арену.