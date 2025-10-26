Фото Валиевой появилось в соцсетях Олимпиады — 2026

Организаторы Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо опубликовали фотографию российской фигуристки Камилы Валиевой в своих официальных социальных сетях.

Снимок был размещен в рамках празднования Всемирного дня пасты 25 октября, где макаронные изделия ассоциировались с различными олимпийскими дисциплинами.

19-летняя Валиева возобновит тренировки с 25 октября в академии Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. Прежде фигуристка занималась в группе Этери Тутберидзе.

Во время Олимпийских игр — 2022 в Пекине появилась информация о допинге Валиевой.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Дисквалификация Валиевой завершится 25 декабря 2025 года.

Ранее российская фигуристка рассталась с известным блогером Дмитрием Гордеевым.