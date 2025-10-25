Легенда «Ростова» рассказал, что поможет «Динамо» обыграть «Зенит»

Бывший футболист Виталий Дьяков заявил, что тройная дисциплина поможет московскому «Динамо» победить петербургский «Зенит» в матче Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Динамо» может попробовать выиграть «Зенит». Для этого надо минимизировать свои ошибки. Тройная дисциплина, терпение и реализация помогут «Динамо» победить», — сказал Дьяков.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Зенит» идет на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка, «Динамо» идет на восьмом месте, имея в активе 16 очков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

