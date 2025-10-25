ЦСКА одолел «Крылья Советов» и вырвался в лидеры РПЛ

Московский ЦСКА со счетом 1:0 обыграл самарские «Крылья Советов» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил игрок ЦСКА Матвей Лукин. Он отличился на 71-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает первое место, набрав 27 очков. «Крылья Советов» располагаются на 11 строчке, имея в активе 13 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее «Ростов» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ.