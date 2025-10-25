В «Крыльях Советов» объяснили, почему проиграли ЦСКА

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА заявил, что его команда провела встречу дисциплинированно. Его слова приводит «Газета.Ru».

«ЦСКА владел территориальным преимуществом в первом тайме. Не слишком много выпадов к чужим воротам у нас получилось, но они были. В обороне все получилось, в принципе, что мы хотели. Второй тайм ЦСКА начал активно, мы об этом говорили в перерыве, что надо продержаться первые 15 минут — дальше у нас были свои аргументы. Очень жаль, что пропустили и не реализовали свои моменты», — заявил Адиев.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил игрок ЦСКА Матвей Лукин. Он отличился на 71-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает первое место, набрав 27 очков. «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке, имея в активе 13 баллов. В следующем матче «Крылья Советов» сыграют в гостях против махачкалинского «Динамо». Игра пройдет 1 ноября на стадионе «Анжи Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Ранее в «Оренбурге» объяснили, за счет чего «Спартак» их обыграл.