В ЦСКА объяснили, как обыграли «Крылья Советов»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» заявил, что очень доволен итоговым успехом, несмотря на не слишком яркую игру. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Чтобы выиграть такой матч, нужно сделать очень многое. Нельзя всегда побеждать, забивая по три-четыре мяча. «Крылья» обычно прессингуют на чужой половине поля, но сегодня они оборонялись вдесятером на 25 метрах у своих ворот. Это был крайне сложный матч, нам надо было побеждать, очки в таких матчах стоят в два раза дороже. В таких сложных играх нужно побеждать, я очень рад, что нам удалось это сделать», — заявил Челестини.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил игрок ЦСКА Матвей Лукин. Он отличился на 71-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает первое место, набрав 27 очков. «Крылья Советов» располагаются на 11 строчке, имея в активе 13 баллов. В следующем матче ЦСКА примет на своем поле «Пари Нижний Новгород». Игра пройдет 31 октября на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

