Российский гимнаст рассказал, поддерживали ли его иностранные спортсмены

Российский гимнаст Даниел Маринов рассказал, что иностранные спортсмены поддерживали его на чемпионате мира 2025 года, передает ТАСС.

«Я чувствую, что мир узнал меня после приезда сюда. Я сам со многими общался — в основном с американцами, с англичанами. Из Турции выступают наши друзья. Почувствовал со стороны японцев некоторую поддержку», — сказал Маринов.

23 октября 2025 года Маринов пожаловался на судейство в финале личного многоборья на чемпионате мира.

Маринов занял седьмое место в многоборье на чемпионате мира, набрав 80,766 балла.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

