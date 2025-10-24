На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Три игры играет, три игры — звезду поймал»: форвард «Зенита» Соболев о своем одноклубнике

Форвард «Зенита» Соболев о Глушенкове: три игры играет, три игры — звезду поймал
Григорий Сысоев/РИА Новости

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев неоднозначно отозвался в адрес своего одноклубника Максима Глушенкова, назвав его непонятным человеком. Слова форварда приводит пресс-служба петербургского клуба.

«Ну, как человек — спорно. Такой непонятный. Пока не до конца поняли его. Как футболист — тут все просто. Три игры играет, три игры — звезду поймал. Три игры не играет, потом опять три игры играет. Ну, все по классике», — заявил он.

Сам Глушенков описал их взаимоотношения с Соболевым словом «приколюхи».

В текущем сезоне Глушенков сыграл за петербургский клуб 13 матчей, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи.

В следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Зенит» идет на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка, «Динамо» идет на восьмом месте, имея в активе 16 очков.

Ранее экс-игрок «Спартака» рассказал, чего не хватает «Зениту».

Футбол. Чемпионат России
