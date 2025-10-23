ЦСКА посвятит ближайший матч РПЛ Акинфееву

ЦСКА заявил, что матч с «Крыльями Советов» будет посвящен Акинфееву

Московский ЦСКА объявил, что домашний матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» будет посвящен вратарю и капитану команды Игорю Акинфееву. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

«Акинфеев — самый преданный футболист в истории мирового футбола. Ни один игрок не оставался верен одной и только одной команде так долго», — отмечается в сообщении клуба.

Акинфеев продолжает тренироваться в общей группе. Для него этот сезон стал 22-м в основе ЦСКА. За свою карьеру футболист установил рекорд по «сухим» матчам в чемпионатах России и серию из 362 минут без пропущенных голов в Лиге чемпионов.

ЦСКА встретится 25 октября с «Крыльями Советов». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее Сергей Семак подверг критике регламент Кубка России.