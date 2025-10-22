В формате Кубка России увидели нарушение спортивного принципа

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин подверг критике новую систему Кубка России, в которой некоторые проигравшие команды могут продолжить выступление. Его слова приводит «Советский спорт».

«Спортивный принцип нарушается. У одних есть шансы, у других — нет. «Зенит» после поражения от ЦСКА весной в той ситуации не имел возможности никак реабилитироваться. А зачем тогда вообще все это? Вылетел, значит вылетел, никаких ещё шансов. Хотите другой турнир — сделайте как Лигу Европы», — заявил Масалитин.

Новый формат Кубка России включает в себя два параллельных турнира: Путь РПЛ для команд Российской Премьер-лиги и «Путь регионов» для клубов низших лиг, любительских и медийных команд. В Пути РПЛ команды проходят групповой этап, а в Пути регионов — систему с выбыванием, начиная с 1/256 финала. Причем клубы из Пути РПЛ также опускаются в Путь регионов — как по итогам группового этапа, так и стадии плей-офф (до финала Пути РПЛ).

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в Суперфинале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее в РФС назвали препятствие для возвращения России на международные турниры.