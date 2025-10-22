На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В формате Кубка России увидели нарушение спортивного принципа

Экс-игрок Масалитин о Кубке России: спортивный принцип нарушается
true
true
true
close
ФК «Салют Белгород»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин подверг критике новую систему Кубка России, в которой некоторые проигравшие команды могут продолжить выступление. Его слова приводит «Советский спорт».

«Спортивный принцип нарушается. У одних есть шансы, у других — нет. «Зенит» после поражения от ЦСКА весной в той ситуации не имел возможности никак реабилитироваться. А зачем тогда вообще все это? Вылетел, значит вылетел, никаких ещё шансов. Хотите другой турнир — сделайте как Лигу Европы», — заявил Масалитин.

Новый формат Кубка России включает в себя два параллельных турнира: Путь РПЛ для команд Российской Премьер-лиги и «Путь регионов» для клубов низших лиг, любительских и медийных команд. В Пути РПЛ команды проходят групповой этап, а в Пути регионов — систему с выбыванием, начиная с 1/256 финала. Причем клубы из Пути РПЛ также опускаются в Путь регионов — как по итогам группового этапа, так и стадии плей-офф (до финала Пути РПЛ).

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в Суперфинале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории.

Ранее в РФС назвали препятствие для возвращения России на международные турниры.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами