«Была мечта спеть гимн России»: чемпионка мира по грэвелу

Велокоманда ETALON team/VK

Россиянка Дарья Правилова рассказала о своем выступлении на чемпионате мира по грэвел-велоспорту в Нидерландах, где она завоевала золотую медаль в возрастной категории 35-39 лет. Ее слова передает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

Правилова призналась, что исполнение гимна России во время церемонии награждения было ее давней мечтой. Она объяснила, что гимн всегда вызывал у нее сильные эмоции при просмотре наградных церемоний с участием российских спортсменов.

«Когда уже ждала награждения, то захотела обязательно спеть гимн. Мне он нравится и всегда меня брал за душу, когда смотрела, как наши спортсмены это делали. Всегда наворачивались слезы при виде этого. Так что для меня это была мечта», — поделилась чемпионка.

Комментируя демарш спортсменки из Литвы, которая отказалась встать рядом на пьедестале для совместной фотографии, Правилова выразила удивление таким поведением, но подчеркнула, что это личное дело каждой спортсменки, отметив, что борьба была честной, и она лично поздравила всех призеров, пожав им руки.

Российская велосипедистка Дарья Правилова исполнила национальный гимн на церемонии награждения чемпионата мира по грэвел-велоспорту в Нидерландах поверх «композиции для нейтральных спортсменов». Выступление состоялось во время действующих ограничений Международным олимпийским комитетом (МОК) на использование российской символики.

Ранее россиянка исполнила гимн России поверх «композиции для нейтральных спортсменов».

Летние виды спорта
