Игрок «Динамо» Миранчук не смог продолжить матч из-за травмы

«Динамо» потеряло полузащитника Миранчука из-за травмы
Daniela Porcelli/Global Look Press

Российский полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук получил травму в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Футболист травмировался в конце первого тайма и на 44-й минуте покинул поле. Его заменил Ярослав Гладышев.

В матче «Динамо» и «Ахмата» идет второй тайм, на табло счет равный — 1:1. «Динамо» открыло счет в матче, на 16-й минуте отличился Иван Сергеев, однако уже через пять минут «Ахмат» восстановил равенство благодаря голу Георгия Мелкадзе.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Ранэль Зияков.

Миранчук в августе перешел из «Сьона», за который играл с осени 2024 года, в «Динамо», подписав контракт до 2027 года с опцией продления еще на сезон. Футболист всю взрослую карьеру провел в московском «Локомотиве». Вместе с «железнодорожниками» он выиграл чемпионат России и завоевал три Кубка страны. Он получает вызовы в национальную сборную России с 2017 года.

Ранее было названо имя нового главного тренера «Спартака».

Футбол. Чемпионат России
