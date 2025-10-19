Российская триатлонистка заняла шестое место в гранд-финале Мировой серии

Россиянка Исакова вошла в топ-8 сильнейших триатлонисток мира по итогам сезона

Российская триатлонистка Диана Исакова заняла шестое место в гранд-финале Мировой серии по триатлону в австралийском Вуллонгонге. Спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 57 минут 40 секунд, отстав от победительницы на 50 секунд.

Победу в соревнованиях одержала Лиза Терч с результатом 1:56:50. Второе и третье места заняли итальянка Бьянка Сереньи и француженка Эмма Ломбарди, уступившие лидеру 14 и 26 секунд соответственно. Еще одна российская спортсменка Валентина Рясова финишировала 31-й с отставанием 9 минут 28 секунд.

Гранд-финал в Вуллонгонге стал заключительным этапом Мировой серии по триатлону. Дистанция включала плавание на 1500 метров, велогонку на 40 километров и бег на 10 километров.

По итогам общего зачета Мировой серии Лиза Терч набрала 3886,26 очка. Диана Исакова заняла восьмую позицию с 2832,96 очка, а Валентина Рясова расположилась на 61-м месте с 449,84 очка.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

