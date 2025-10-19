На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российская триатлонистка заняла шестое место в гранд-финале Мировой серии

Россиянка Исакова вошла в топ-8 сильнейших триатлонисток мира по итогам сезона
true
true
true
close
Федерация триатлона России

Российская триатлонистка Диана Исакова заняла шестое место в гранд-финале Мировой серии по триатлону в австралийском Вуллонгонге. Спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 57 минут 40 секунд, отстав от победительницы на 50 секунд.

Победу в соревнованиях одержала Лиза Терч с результатом 1:56:50. Второе и третье места заняли итальянка Бьянка Сереньи и француженка Эмма Ломбарди, уступившие лидеру 14 и 26 секунд соответственно. Еще одна российская спортсменка Валентина Рясова финишировала 31-й с отставанием 9 минут 28 секунд.

Гранд-финал в Вуллонгонге стал заключительным этапом Мировой серии по триатлону. Дистанция включала плавание на 1500 метров, велогонку на 40 километров и бег на 10 километров.

По итогам общего зачета Мировой серии Лиза Терч набрала 3886,26 очка. Диана Исакова заняла восьмую позицию с 2832,96 очка, а Валентина Рясова расположилась на 61-м месте с 449,84 очка.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее 80-летняя триатлонистка установила мировой рекорд на чемпионате Ironman.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами