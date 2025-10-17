На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Испанские футболисты проведут акцию протеста из-за матча «Барселоны»

Ассоциация футболистов Испании будет протестовать из-за матча «Барселоны» в США
Albert Gea/Reuters

Ассоциация испанских футболистов (AFE) при поддержке капитанов команд Ла Лиги объявила, что во время всех игр 9-го тура чемпионата Испании будет символически протестовать из-за отсутствия прозрачности, диалога и согласованности действий лиги в отношении возможности проведения матча турнира в США, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на сайт организации .

«AFE категорически отвергает проект, который был не одобрен главными действующими лицами нашего вида спорта, и требует от лиги создания переговорного стола», — говорится в сообщении.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил идею проведения матча чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» в США. Встреча должна состояться в рамках 17-го тура турнира 20 декабря 2025 года в Майами на стадионе Хард Рок, который вмещает 74 тысячи зрителей.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Барселоны» перестанет раздавать бесплатные автографы.

Футбол. Чемпионат Испании
