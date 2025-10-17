На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губерниев жестко раскритиковал шведского биатлониста

Губерниев: Самуэльссон показал, что он конченое bullshit
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона, который осудил допуск российских спортсменов до Паралимпиады-2026, передает «ВсеПроСпорт».

«Я знаю, что он уже много лет мониторит все, что я про него говорю. Я был про него лучшего мнения, он не глупый парень. Но в этой ситуации он показал, что он конченое bullshit», — сказал Губерниев.

С 26 по 27 сентября в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства. Соответственно, на предстоящих Паралимпийских играх в 2026 году российские атлеты будут выступать с флагом и гимном.

Ранее дочь паралимпийской чемпионки раскрыла, как ее мать взяла медаль чемпионата мира под флагом России.

